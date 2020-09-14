Министр образования и науки Мурманской области Анна Головина ушла в отставку. Фото: правительство Мурманской области

Череда кадровых перестановок в Мурманской области никак не заканчивается.

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис сообщил, что министр образования и науки Анна Головина уходит в отставку в связи с новым местом работы.

- Все задачи на своем посту она выполнила, в том числе во время пандемии коронавируса. Благодарю Анну Германовну за работу, - сообщил Андрей Чибис.

Новым министром образования и науки Мурманской области стала депутат Совета депутатов Мурманска и директор гимназии №8 Ольга Дзюба.

Анна Головина стала и.о. министра образования в феврале этого года. В 2009 году окончила Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальностям «Физика» и «Преподаватель», прошла обучение по специальности «Финансы и кредит», окончила аспирантуру по направлению «Общая педагогика, история педагогики и образования».

В 2015 году ей присуждена научная степень кандидата педагогических наук. В течение десяти лет Анна Головина работала на разных должностях в министерстве образования и молодёжной политики Чувашской республики.

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