Депутат из Ревды пытался передать в колонию холодильник с 26 мобильными телефонами внутри

В холодильнике сотрудники колонии нашли много интересного. Фото: УФСИН по Мурманской области

Не успел утихнуть один скандал в Ревде, как уже грозит разразиться новый. Напомним: накануне стало известно, что следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело в отношении депутата Совета депутатов Ревды Максима Россошанского, который угрожал администратору местного паблика расправой. И вот новая история, в которую влип народный избранник.

Как сообщается на сайте судебного участка Ловозерского судебного района, 6 октября мировой судья рассмотрит дело о привлечении Максима Россошанского к административной ответственности по статье 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом».

«КП» удалось выяснить, что речь идет не какой-нибудь мелочи, например, о забытой в кармане куртки сим-карте, а о крупном подарке осужденным исправительной колонии строгого режима №23 в Ревде. Как оказалось, в конце августа именно депутат Россошанский пытался передать в учреждение холодильник, в днище которого бдительные сотрудники ведомства обнаружили 26 мобильных телефонов, 11 сим-карт, беспроводной роутер, комплектующие к мобильным телефонам, USB-флэш-накопитель, ножницы, полотно для ножовки и полотно для канцелярского ножа.

Максиму Юрьевичу за неблаговидный поступок грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей и конфискация запрещенных предметов из злосчастного холодильника.

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