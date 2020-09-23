В Мурманске перенесли заседание Совета депутатов

Заседание Совета депутатов Мурманска перенесли на пять дней. Фото: murmansovet.ru

Уже завтра, 24 сентября, в Мурманске должно было состояться 13-е заседание Совета депутатов.

Однако по причинам, которые пока не уточняются, оно было перенесено на 29 сентября. Напомним, именно на этой рабочей встрече должны были рассмотреть ситуацию с депутатом Алексанром Накаем, который также уже несколько лет возглавлял "Мурманские городские парки и скверы". Появилась информация, что его увольняют из-за плохой реконструкции сквера у памятника С.М. Кирову, поэтому председатель горсовета и глава Мурманска Андрей Сысоев написал главе администрации Мурманска Евгению Никоре письмо, в котором потребовал объяснений такому поступку. А также заявил, что депутаты рассмотрят этот конфликт.

Впрочем, в повестке дня будущего заседания этот скандал не значится, зато на нем нагрядят новых почетных граждан Мурманска, рассмотрят порядок установления памятных дат в городе, исполнение бюджета по доходам на 2020 год и исполнение бюджета за 8 месяцев 2020 года и другое.

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