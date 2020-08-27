В колонию в Ревде пытались доставить 26 мобильников в холодильнике

Холодильник оказался с сюрпризом. Фото: УФСИН по Мурманской области

В колонии Мурманской области частенько пытаются передать запрещенные на их территории предметы: мобильные телефоны, комплектующие к ним и дрожжи. Но, пожалуй, сделать это оптом рискует не каждый.

- В колонию строго режима №23 в Ревде передавали от юридического лица холодильник. В ходе досмотра бытовой техники в днище были обнаружены полиэтиленовые свертки, залитые монтажной пеной, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Внутри холодильника скрывалась целая кладезь запрещенных в исправительном учреждении предметов: 26 мобильных телефонов, 11 сим-карт, беспроводной роутер, комплектующие к мобильным телефонам, USB-флэш-накопитель, ножницы, полотно для ножовки и полотно для канцелярского ножа.

- В учреждение были вызваны сотрудники полиции. На гражданина сопровождавшего груз, составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Нарушителю грозит от 3 до 5 тысяч рублей и конфискация запрещенных предметов.

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