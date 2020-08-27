Торговца героином из Мурманска приговорили к 7 годам колонии особого режима

Незаконные дела злоумышленника пресекли. Фото: unsplash.com

Наркодиллера из Мурманска ждут долгие годы в колонии за сбыт запрещенных веществ. Выручив небольшие деньги за сбыт наркотиков, северянину пришлось в мгновение ока распрощаться со свободой.

- Днем 12 февраля мужчина продал покупателю наркотики за 1440 рублей, не догадываясь о том, что клиент - правоохранитель, который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии. Дело происходило в квартире дома на улице Молодежной в Молочном, где и проживал 42-летний торговец. Злоумышленник попытался сбыть вещество массой 0,0999 грамма, в составе которого были такие наркотические средства, как ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин) и 3-метилфентанин, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сразу после этого мужчину задержали. На него завели уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Кольский районный суд вынес ему приговор - северянина ждет 7 лет в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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