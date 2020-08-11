Стали известны подробности о погибших от коронавируса в Мурманской области с 8 по 11 августа

Коронавирус продолжает уносить жизни северян. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией заметно снизилась. Посудите сами: еще две недели за сутки регистрировалось 156 новых случаев COVID-19, а 11 августа – в два раза меньше – 78 случаев. Правда, увы, эта тенденция не касается роста летальных исходов от коварного вируса. Страшная цифра жертв пандемии в Заполярье неуклонно растет и уже достигла 101 человека.

- С 8 по 11 августа в Мурманской области скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Их возраст – от 41 года до 93 лет. Все они переносили болезнь в тяжелой форме. Пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, среди которых заболевания сердечнососудистой системы, сахарный диабет, заболевание крови и последствия инсульта. Несмотря на интенсивную терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось, - сообщает оперативный штаб при правительстве Мурманской области.

«Комсомолка» проанализировала статистику летальных исходов и выяснила, в каком образе и при наличии каких заболеваний северяне умирают чаще.

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