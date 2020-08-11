Еще один заболевший: в Белокаменке подтвердили новый случай коронавируса

Коронавирус активизировался в Белокаменке. Фото: правительство МО

Белокаменка снова набирает коронавирусные обороты. После продолжительного затишья, 7 августа на масштабной стройке выявили два новых случая заражения опасной инфекцией, а 8 августа - еще один случай. Несколько дней снова была тишь да гладь, однако коронавирус не заставил себя долго ждать. 11 августа, по данным оперштаба при правительстве Мурманской области, в статистике масштабной стройки на западном берегу Кольского залива появился очередной ковидный пациент. Итого, на сегодняшний день в Белокаменке 2305 заболевших СOVID-19.

Цифра, конечно, немаленькая, однако масштабная стройка сильно отстает от лидера коронавирусного топа - Мурманска. В заполярной столице выявлен 6151 заболевший (+57 за последние сутки). А всего в регионе коронавирус подхватили 11517 человек. Из них 8150 уже выздоровели.

Напомним: в Мурманске от коронавируса умер врач-реаниматолог. Геннадий Сухов всю свою жизнь посвятил медицине и помощи людям.

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