Кто в Мурманской области умер от коронавируса, возраст и пол

Количество жертв коронавируса в Мурманской области перевалило за сотню. Фото: Артем КИЛЬКИН

Идет пятый месяц пандемии новой коронавирусной инфекции на Кольском полуострове. В оперативном штабе при правительстве Мурманской области заверяют, что ситуация под контролем и заболеваемость пошла на спад. Тем не менее, на сегодняшний день в регионе подтверждено 11517 случаев COVID-19. 8150 человек выздоровели 101 погиб. Среди них и врач-анестезиолог-реаниматолог отделения неотложной наркологической помощи Мурманского областного наркологического диспансера Геннадий Сухов.

Мы узнали, люди какого возраста чаще остальных не выживали в борьбе с коварным вирусом и чем они болели помимо страшной инфекции.

Счет летальный исходов в Заполярье COVID-19 открыл 11 апреля. Его первой жертвой стала 67-летняя жительница Заполярья. После нее в апреле от коронавируса скончались еще три человека. В мае от опасного вируса умерло еще трое северян, в июне – восемь. В июле эпидемия так разошлась, что погубила жизни сразу 61 человека. Августа пока не намерен в этой страшной гонке уступать место своему предшественнику. За 11 дней последнего месяца лета умерло уже 24 северянина.

Как показывает статистика, чаще всего от коронавируса умирают северяне в возрастной категории от 60 до 70 лет (26 случаев) и от 70 до 80 лет (21 случай) и от 80 до 90 лет (13 случаев). Меньше всего погибших среди людей старше 90 лет. Как ни странно, но коронавирус в Заполярье не щадит и людей, так сказать, среднего возраста – в категории от 40 до 50 лет уже шестеро умерших. Самому молодому погибшему пациенту было 41 года, самому старшему – 93.

Увы, согласно информации оперативного штаба Мурманской области, все жертвы – за исключением 41 и 43-летнего мужчины – имели сопутствующие заболевания, отнюдь не способствующие выздоровлению северян. Так, например, каждый третий из умерших от COVID-19 при жизни страдал гипертонией и сахарным диабетом, а каждый четвертый – атеросклерозом. Также в группе риска, исходя из статистики, находятся северяне с заболеваниями сердечнососудистой системы, бронхиальной астмой и ожирением.

Список умерших от коронавируса в Мурманской области на 11 августа 2020 года:

11 апреля - 67-летняя женщина (жительница Мурманска)

18 апреля - 73-летняя женщина (жительница Мурманска)

19 апреля - 85-летняя женщина (жительница Кировска)

23 апреля - 62-летняя мужчина (Апатитско-Кировская агломерация)

9 мая - 55-летний мужчина (Белокаменка)

14 мая - 69-летняя женщина (Апатитско-Кировская агломерация)

18 мая - 60-летний мужчина (Кольский район)

17 июня - 61-летний мужчина и 86-летняя женщина (жители Мурманска)

22 июня - 66-летний мужчина (житель Мурманска, художник Никита Духно)

24 июня - 67-летний и 48-летний мужчины (жители Мурманска)

26 июня - 65-летний мужчина (житель Мурманска)

27 июня - 57-летняя женщина (жительница Кандалакши)

30 июня - 74-летний мужчина (житель Мурманска)

1 июля - 90-летняя женщина (жительница Мурманска)

3 июля - 68-летний и 80-летний мужчины (жители Мурманской области)

4 июля – 43-летний мужчина (житель Мурманской области) нет сопутстсвующих

5 июля – 65-летняя женщина (жительница Мурманска) и 77-летний мужчина (житель Мурманской области)

9 июля – 67-летняя и 68-летняя женщины (жители Мурманской области)

10 июля – три человека в возрасте от 61 года до 80 лет (жители Мурманской области)

11 июля – 78-летний и 80-летний мужчины (жители Мурманской области)

12 июля – 86-летняя женщина (жительница Мурманска)

13 июля - три человека в возрасте от 62 лет до 81 года (жители Мурманской области).

14 июля – три человека в возрасте от 57 лет до 86 лет (жители Мурманской области).

16 июля – три человека в возрасте от 48 до 79 лет (жители Мурманской области)

17 июля – два человека (жители Мурманской области)

19 июля – два человека 56 и 66 лет (жители Мурманской области)

20 июля – три человека в возрасте от 49 до 74 лет (жители Мурманской области)

21 июля – три человека в возрасте от 65 лет до 81 года (жители Мурманской области)

22 июля – два человека 66 и 83 лет (жители Мурманской области)

23 июля – две женщины 71 и 81 год (жители Мурманской области)

24 июля – две женщины 64 года и 79 лет (жители Мурманской области)

25 июля – три человека в возрасте от 58 до 85 лет (жители Мурманской области)

26 июля – два пациента 46 и 92 лет (жители Мурманской области)

27 июля – два пациента 65 и 68 лет (жители Мурманской области)

29 июля – три пациента 69, 72 и 79 лет (жители Мурманской области)

30 июля – три человека (жители Мурманской области)

1 августа – два пациента 75 и 78 лет (жители Мурманской области)

3 августа – два пациента 63 года и 78 лет (жители Мурманской области)

5 августа – два пациента 48 и 76 лет (жители Мурманской области)

6 августа – два пациента 67 и 79 лет (жители Мурманской области)

7 августа – два пациента 71 года и 87 лет (жители Мурманской области).

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