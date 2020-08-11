Количество выздоровевших в Мурманской области превысило 8 тысяч человек

Выздоровевших становится все больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоть коронавирус и не собирается пока что стихать в Заполярье, хорошие новости все равно есть.По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 11 августа, в регионе смогли вылечить от опасной инфекции более 8 тысяч человек, а если быть точным - 8150. За последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 189 ковидных пациентов.

Всего в Кольском крае выявлено 11517 случаев СOVID-19. Из них 78 - за минувший день. Больше всего заболевших в Мурманске - 6151 человек, а также в Белокаменке - 2305. В схватке с коронавирусом не смог выжить 101 северянин. Тем не менее, по словам губернатора региона Андрея Чибиса, мы смогли выйти на плато.

Напомним: и.о. министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова отметила, что положительная динамика сохраняется, а ситуация находится под контролем.

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