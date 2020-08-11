Количество выздоровевших в Мурманской области превысило 8 тысяч человек

Выздоровевших становится все больше.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Хоть коронавирус и не собирается пока что стихать в Заполярье, хорошие новости все равно есть.По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 11 августа, в регионе смогли вылечить от опасной инфекции более 8 тысяч человек, а если быть точным - 8150. За последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 189 ковидных пациентов.
Всего в Кольском крае выявлено 11517 случаев СOVID-19. Из них 78 - за минувший день. Больше всего заболевших в Мурманске - 6151 человек, а также в Белокаменке - 2305. В схватке с коронавирусом не смог выжить 101 северянин. Тем не менее, по словам губернатора региона Андрея Чибиса, мы смогли выйти на плато.
Напомним: и.о. министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова отметила, что положительная динамика сохраняется, а ситуация находится под контролем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске от коронавируса умер врач-реаниматолог. Геннадий Сухов всю свою жизнь посвятил медицине и помощи людям (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru