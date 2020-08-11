Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Апатитах на турбазе обнаружили труп

По предварительной информации, смерть мужчине не носит криминальный характер
Варвара РуслановаВарвараРусланова
КомментироватьОставить комментарий
На турбазе правоохранителей ждал неприятный сюрприз.

На турбазе правоохранителей ждал неприятный сюрприз.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Увы, последние два дня оказались богаты на сообщения о смертях, причем не от коронавируса. Напомним: в Мурманске в торговом центре умерла 60-летняя женщина, а в Апатитах нашли мертвой 85-летнюю Валентину Наседкину, которая пошла гулять с собакой 30 июля и пропала. И вот новое сообщение из того же города.

- В утренние часы 10 августа поступила информация об обнаружении на одной из туристических баз под Апатитами тела мужчины. По предварительной информации, его смерть не носит криминальный характер. Назначено судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Кто и при каких обстоятельствах нашел погибшего, пока не уточняется. Все обстоятельства этого происшествия еще только предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Возможно, мужчине как и женщине из Мурманска стало плохо, а на помощь он позвать не успел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Псковской области: жительница Мурманска сбила на Subaru 9-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по "зебре" (Подробности)

Виновника ДТП в Мурманске, в котором погиб 64-летний пассажир, взяли под арест. На водителя Volkswagen Golf завели уголовное дело и составили 11 административных протоколов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

Криминал