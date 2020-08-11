В Апатитах на турбазе обнаружили труп

На турбазе правоохранителей ждал неприятный сюрприз. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Увы, последние два дня оказались богаты на сообщения о смертях, причем не от коронавируса. Напомним: в Мурманске в торговом центре умерла 60-летняя женщина, а в Апатитах нашли мертвой 85-летнюю Валентину Наседкину, которая пошла гулять с собакой 30 июля и пропала. И вот новое сообщение из того же города.

- В утренние часы 10 августа поступила информация об обнаружении на одной из туристических баз под Апатитами тела мужчины. По предварительной информации, его смерть не носит криминальный характер. Назначено судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Кто и при каких обстоятельствах нашел погибшего, пока не уточняется. Все обстоятельства этого происшествия еще только предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Возможно, мужчине как и женщине из Мурманска стало плохо, а на помощь он позвать не успел.

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