В Мурманске в торговом центре умерла женщина

Поход в торговый центр оказался роковым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шопинг для любой женщины – это святое. И не важно, сколько ей лет 18, 30 или 70. Увы, поход за покупками для 60-летней жительницы Мурманска оказался роковым.

- Около 15.00 11 августа поступила информация об обнаружении в одном из торговых центров столицы Заполярья тела женщины. Погибшей оказалась мурманчанка. При первичном осмотре телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, не найдено. Назначено судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Скорее всего, покупательнице стало плохо в торговом центре. Однако когда подоспели медики, помочь женщине уже было нельзя.

Напомним: накануне, 10 августа, в Апатитах завершились поиски 85-летней Валентины Наседкиной, которая пропала 30 июля. Женщину нашли мертвой в лесу грибники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Псковской области: жительница Мурманска сбила на Subaru 9-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по "зебре" (Подробности)

Виновника ДТП в Мурманске, в котором погиб 64-летний пассажир, взяли под арест. На водителя Volkswagen Golf завели уголовное дело и составили 11 административных протоколов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru