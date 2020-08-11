Виновника ДТП в Мурманске, в котором погиб 64-летний пассажир, взяли под арест

Водителя арестовали. Фото: УМВД России по МО

31-летнему мурманчанину, который лишил жизни пассажира своего авто, не удалось избежать наказания. Напомним: утром 8 августа в заполярной столице произошло ДТП. Водитель Volkswagen Golf, пытаясь оторваться от погони полицейских, врезался в столб уличного освещения. Авария обернулась трагедией - погиб 64-летний северянин, который сидел сзади в салоне иномарки. Также пострадали дети и трое других пассажиров.

В итоге выяснилось, что у "гонщика" не было водительских прав, а его машина и вовсе числилась утилизированной. Проходить освидетельствование на состояние опьянения он отказался. В отношении северянина составили 11 административных протоколов, а теперь к ним добавилась и уголовная статья.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппов.

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