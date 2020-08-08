Смертельное ДТП в Мурманске: погиб 64-летний пассажир Volkswagen Golf, водитель которого пытался угнать от полицейских

Машина числилась утилизированной. Фото: УМВД России по МО

8 августа в Мурманске случилось ДТП, которое привело к плачевным последствиям. Около 9.30 утра на перекрестке проспекта Героев-Североморцев и улицы Александра Невского внимание наряда ДПС привлек Volkswagen Golf, в салоне которого находились дети, сидящие на руках у взрослых. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, однако тот лишь прибавил газу и попытался скрыться, что в итоге обернулось трагедией.

- В районе дома №6 на улице Невского, водитель иномарки, 31-летний мужчина, не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения. В результате происшествия 64-летний пассажир, сидевший сзади, от полученных травм погиб на месте. Водитель и четверо пассажиров, включая детей 7 и 16 лет, осматриваются медиками, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, у мужчины не было водительских прав, а автомобиль вообще числится утилизированным. Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В отношении него составили 11 протоколов об административных правонарушениях.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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