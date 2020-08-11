ДТП в Псковской области: жительница Мурманска сбила на Subaru 9-летнего мальчика

По факту ДТП проводится проверка.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Мурманской области то и дело попадают в ДТП, причем сейчас, в сезон отпусков, аварии частенько происходят за пределами заполярного региона. Так, в Псковской области мурманчанка, сидя за рулем иномарки, сбила ребенка, который переходил дорогу по "зебре".
- ДТП произошло в городе Острове, 10 августа около 18.57 возле дома №28 на улице Калинина. 30-летняя жительница Мурманска, управляя автомобилем Subaru, наехала на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали в медучреждение с ушибами и ссадинами. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Госавтоинспекторы уточняют, что водитель на момент аварии была трезвая, однако не учла дорожную обстановку - на участке идет ремонт дороги.
Напомним: в ДТП под Ярославлем погибла жительница Мурманской области. Кроме того, с травмами госпитализировали водителя Renault и двухлетнего малыша из Заполярья.
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