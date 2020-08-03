Вспыхнула машина: в Карелии в ДТП погиб водитель из Мурманской области
Трагическое ДТП случилось ночью 3 августа в Беломорском районе Карелии. Этот день стал последним для жителя Мурманской области, который не справился с управлением своей "ласточки".
- По предварительным данным, в 00.25 на 831 километре автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск произошла авария. Водитель Volkswagen съехал с проезжей части дороги в левый кювет, где автомобиль загорелся, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Республике Карелия. - В результате происшествия пострадала 55 летняя пассажирка, которая была оказана медицинская помощь и 51-летняя пассажирка, которой оказана разовая медицинская помощь. Водитель автомобиля, 51-летний мужчина, скончался до прибытия бригады медиков. Все участники ДТП - жители Мурманской области.
Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившейся аварии. Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей и пешеходов быть как можно осторожнее на дорогах.
Напомним: в ДТП под Ярославлем погибла жительница Мурманской области. Кроме того, с травмами госпитализировали водителя Renault и двухлетнего малыша из Заполярья.
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