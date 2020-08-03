Вспыхнула машина: в Карелии в ДТП погиб водитель из Мурманской области

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:56:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагическое ДТП случилось ночью 3 августа в Беломорском районе Карелии. Этот день стал последним для жителя Мурманской области, который не справился с управлением своей "ласточки".

- По предварительным данным, в 00.25 на 831 километре автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск произошла авария. Водитель Volkswagen съехал с проезжей части дороги в левый кювет, где автомобиль загорелся, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Республике Карелия. - В результате происшествия пострадала 55 летняя пассажирка, которая была оказана медицинская помощь и 51-летняя пассажирка, которой оказана разовая медицинская помощь. Водитель автомобиля, 51-летний мужчина, скончался до прибытия бригады медиков. Все участники ДТП - жители Мурманской области.

Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившейся аварии. Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей и пешеходов быть как можно осторожнее на дорогах.

Напомним: в ДТП под Ярославлем погибла жительница Мурманской области. Кроме того, с травмами госпитализировали водителя Renault и двухлетнего малыша из Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Ковдоре: водитель Opel Astra на "зебре" сбил двух подростков. Пешеходов госпитализировали в медучреждение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU