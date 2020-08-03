2020-08-03T14:56:47+03:00
Происшествия

Вспыхнула машина: в Карелии в ДТП погиб водитель из Мурманской области

Мужчина не дождался помощи медиков
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Обстоятельства аварии выясняются. Фото: vk.com/gibddkareliyaОбстоятельства аварии выясняются. Фото: vk.com/gibddkareliya
Изменить размер текста:

Трагическое ДТП случилось ночью 3 августа в Беломорском районе Карелии. Этот день стал последним для жителя Мурманской области, который не справился с управлением своей "ласточки".

- По предварительным данным, в 00.25 на 831 километре автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск произошла авария. Водитель Volkswagen съехал с проезжей части дороги в левый кювет, где автомобиль загорелся, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Республике Карелия. - В результате происшествия пострадала 55 летняя пассажирка, которая была оказана медицинская помощь и 51-летняя пассажирка, которой оказана разовая медицинская помощь. Водитель автомобиля, 51-летний мужчина, скончался до прибытия бригады медиков. Все участники ДТП - жители Мурманской области.

Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившейся аварии. Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей и пешеходов быть как можно осторожнее на дорогах.

Напомним: в ДТП под Ярославлем погибла жительница Мурманской области. Кроме того, с травмами госпитализировали водителя Renault и двухлетнего малыша из Заполярья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Ковдоре: водитель Opel Astra на "зебре" сбил двух подростков. Пешеходов госпитализировали в медучреждение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Серьезное ДТП в Апатитах: пьяный водитель Audi влетел в мотоцикл и протаранил два автомобиля, есть пострадавшие
Жительница Апатитов надела наручники из секс-шопа и потеряла ключ
На горячее питание учеников младших классов Мурманская область потратят 227 миллионов рублей
Жители Кандалакши угостили диких лисят кошачьим кормом
Реконструкция сквера у памятника Кирову в Мурманске завершена во второй раз
Вспыхнула машина: в Карелии в ДТП погиб водитель из Мурманской области
В загородном парке Североморска, где живут звери, случился пожар
Министр образования и науки Мурманской области: «Школы готовы к началу учебного года на 68%»
В соцсетях Мурманской области появилось видео, как голодный медвежонок отбирает у рабочих пакет с едой
Мурманские клиенты Tele2 вновь заинтересовались финансовыми сервисами
Губернатор Мурманской области о дороге Умба – Варзуга: «Дорога проблемная и требующая особого внимания»
Где в Мурманской области с 1 августа введены ограничения на посещение лесов