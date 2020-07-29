Что надо взять с собой в лес в Мурманской области на случай встречи с дикими зверями

29 Июль 2020 2020-07-29T13:13:33+03:00

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Человек привык везде чувствовать себя как дома. Однако наслаждаясь единением с природой, все же не стоит забывать, что это естественная среда обитания диких животных, и встреча с ними довольно вероятна. Памятуя о недавнем случае нападения медведицы на туристку в Териберке, в министерстве природных ресурсов Мурманской области рассказали, как вести себя в лесу и что следует брать с собой на отдых.

- Туристов очень много, они оставляют после себя мусор и не соблюдают технику безопасности – как минимум не берут с собой вещи для отпугивания зверей. Люди ночуют в палатках и не посреди населенного пункта, а в естественной среде обитания диких животных. Там могут быть не только медведи, но и росомахи, и волки, - объясняет Дмитрий Каск, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов Мурманской области.

Именно поэтому ответственный турист должен иметь при себе «Охотничий горн» или «Сигнал охотника». Первый издает резкий звук, второй представляет собой небольшое приспособление в виде авторучки, которое при выстреле вверх издает светошумовой хлопок, который хорошо отпугивает зверей. Однако стрелять в медведей из «Сигнала охотника» ни в коем случае нельзя.

- Ночью одному лучше в лес не ходить. Это стоит делать в составе группы людей, которая громко переговаривается. Даже на двух-трех человек животное среагирует по-другому и не нападет, - подчеркивает Дмитрий Каск. – В лесу нужно быть осторожными и внимательными!

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