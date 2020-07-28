2020-07-28T14:48:08+03:00
Дом. Семья

Под Североморском отстрелили двухгодовалого медведя

Косолапый держал в страхе жителей Щукозера
Елена МОЛОДКИНА
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Охотникам пришлось применить оружие против повадившегося в поселок медведя.Охотникам пришлось применить оружие против повадившегося в поселок медведя.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ
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На прошлой неделе список отстреленных этим жарким летом медведей в Мурманской области пополнился еще одним косолапым. Напомним: благодаря теплой погоде грибов и ягод в лесах достаточно, а потому бурые хищники гораздо реже стали беспокоить северян своими визитами.

К 22 июля в Заполярье охотинспекторам пришлось отстрелить всего одного мишку под Кировском. Однако спустя два дня такие же меры пришлось применить к его собрату под Североморском.

- 24 июля рядом с Щукозером в связи с угрозой жизни и здоровья граждан пришлось отстрелить медведя. Ему было 2 года. Вес – 90 килограммов. Туша была отправлена на экспертизу, по результатам которой трихинеллез не обнаружен, - сообщил «КП» Дмитрий Каск, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов Мурманской области.

Сейчас сотрудники госохотнадзора держат под контролем ситуацию в районе Малого Сафонова, где косолапый повадился таскать собак, сидящих на цепи в гаражах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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