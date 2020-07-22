Где и сколько медведей в Мурманской области убили летом 2020 года

22 Июль 2020 2020-07-22T17:30:20+03:00

Если медведь не угрожает жизни и здоровью людей, то охотинспекторы не станут его отстреливать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Холодное лето 2019 года стало рекордным по отстреленным хозяевам леса, которые угрожали жизни и здоровью северян - всего пришлось убить 24 особи. В этом году погода больше благоволит к косолапым – теплые деньки сулят хороший урожай грибов и ягод, а, значит, что мишки будут сыты. Тем не менее, медведи все же беспокоят северян своими визитами.

- Из-за угрозы жизни и здоровью граждан был отстрелен один медведь на руднике в Кировске. Сейчас также проводятся мероприятия в районе Щукозера, где мишка стал посещать сам поселок, и в Териберке, где у маяка на берег выбросило тушу белухи и к ней стекаются косолапые со всей округи. Погибшего дельфина отправят на утилизацию, а медведей попробуют отпугнуть. В Щукозере тоже попробуют сначала отвадить косолапого от поселка и только в крайнем случае применят оружие, - рассказывает Дмитрий Каск, начальник отдела госохотнадзора министерства природных ресурсов Мурманской области.

Обращения от северян продолжают поступать, но зачастую люди встречают бурых хищников в лесу, в их естественной среде обитания. Если медведь не выходит к людям и не проявляет агрессию, убивать его нельзя.

Тем не менее, в этом году в госохотнадзоре рассчитывают, что ситуация с медведями будет куда спокойнее. Погода сулит хороший урожай грибов и ягод, а косолапые летом питаются в основном растительной пищей и не ищут встречи с людьми.

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