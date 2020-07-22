Жительница Мурманска сняла на видео, как прыгает семга
Отдых в Мурманской области незабываем. И дело не только в суровых и неповторимо красивых северных пейзажах. Здесь можно увидеть настоящее семужье шоу.
- Посмотреть водопад на реке Западная Лица мне посоветовал любимый человек. Но о том, что там будет еще кое-что интересное, не сказал. Решил сделать сюрприз, - рассказывает мурманчанка Елена Ястребова. – Когда я увидела прыгающую семгу, меня переполнила буря эмоций. Это потрясающее и невероятное зрелище.
На Западной Лице туристы встретили «охотников за адреналином» - каякеров, но они не смогли впечатлить их больше чем трюки царской рыбки, идущей по порожистой реке на нерест. Чешуя красавицы-семги сверкала и переливалась на солнце в те несколько секунд, что рыба взмывала над водой.
Кстати, версий такого поведения семги несколько, но в данном случае более уместна одна: рыба таким замысловатым образом преодолевает водопады и крупные пороги.
Жительница Мурманска сняла на видео, как прыгает семга.Фото: Из архива Елены Ястребовой! другой источник
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