22 Июль 2020 2020-07-22T15:23:14+03:00

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Отдых в Мурманской области незабываем. И дело не только в суровых и неповторимо красивых северных пейзажах. Здесь можно увидеть настоящее семужье шоу.

- Посмотреть водопад на реке Западная Лица мне посоветовал любимый человек. Но о том, что там будет еще кое-что интересное, не сказал. Решил сделать сюрприз, - рассказывает мурманчанка Елена Ястребова. – Когда я увидела прыгающую семгу, меня переполнила буря эмоций. Это потрясающее и невероятное зрелище.

На Западной Лице туристы встретили «охотников за адреналином» - каякеров, но они не смогли впечатлить их больше чем трюки царской рыбки, идущей по порожистой реке на нерест. Чешуя красавицы-семги сверкала и переливалась на солнце в те несколько секунд, что рыба взмывала над водой.

Кстати, версий такого поведения семги несколько, но в данном случае более уместна одна: рыба таким замысловатым образом преодолевает водопады и крупные пороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/791993" frameborder="0"></iframe> Жительница Мурманска сняла на видео, как прыгает семга.Фото: Из архива Елены Ястребовой! другой источник

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