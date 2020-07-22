Четыре медведя на обочине дороги в Печенгу попали на видео

22 Июль 2020 2020-07-22T13:25:09+03:00

Четверка косолапых не обращала внимания на проезжающие по оживленной трассе машины. Фото: Дмитрий Олюхов

Также косолапых видели под Кандалакшей и в Ковдорском районе [видео]

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Сезон встреч с хозяевами леса после недолгого зимнего затишья северяне открыли давно. Правда, весной они не столько видели пробудившихся от спячки косолапых, сколько их следы. Летом же сами мишки стали появляться в поле зрения людей. И череда таких встреч продолжается.

- 17 июля в 22.30 на автодороге Кандалакша – Умба в 300 метрах от родника замечен медведь, - предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Кандалакшского района.

По словам местных жителей, бурого хищника здесь видят регулярно – он живет неподалеку.

Предупреждают о косолапой опасности и жителей Ковдорского района. Медведи замечены в окрестностях многих населенных пунктов.

А автомобилистам, ехавшим по дороге в Печенгу, и вовсе удалось снять на видео целое семейство. На обочине у оживленной трассы разместились сразу четыре мишки. Правда, они настолько были увлечены своими делами, что даже не обращали внимание на проезжающие машины и интересующихся ими людей.

- Впечатление не как в зоопарке, это уж точно, - отметил автор видео Дмитрий Олюхов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/791969" frameborder="0"></iframe> Четыре медведя на обочине дороги в Печенгу.Автор: Дмитрий Олюхов! другой источник

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