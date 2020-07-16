2020-07-16T13:34:22+03:00
Дом. Семья

Фотограф из Мурманска устроил диким медведям фотосессию

Виталий Новиков снимал хищников из машины по дороге на Териберку [фото]
Елена МОЛОДЦОВА
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Медведица и ее малыш не отреагировали на фотоохотника. Фото: Виталий НовиковМедведица и ее малыш не отреагировали на фотоохотника. Фото: Виталий Новиков

Сообщения о том, что хозяев леса и тундры видели в разных уголках Кольского полуострова, давно не редкость. и довольно часто их иллюстрируют снятыми на телефон фотографиями. Так, например, медвежья семья, что гуляет у дороги Кола – Серебрянские ГЭС. не раз попадала в камеру мобильников, а вот позировать профессиональному фотографу им пришлось впервые.

Медведи вели себя как модели. Фото: Виталий Новиков

Медведи вели себя как модели. Фото: Виталий Новиков

- Диких животных мне уже приходилось снимать. Были среди них и медведи. В прошлом году, когда в Териберке на берег выбросило кита, ездил специально, чтобы сфотографировать бурого хищника, - рассказывает «КП» фотограф Виталий Новиков. – В этот раз встреча оказалась случайной, хотя фотоаппарат и длиннофокусный объектив были под рукой. Мы остановились на обочине, стекла были закрыты, а водитель был готов тронуться с места, если медведица почувствует угрозу и бросится защищать своих малышей. Безопасно все было!

Медведей лучше фотографировать издалека. Фото: Виталий Новиков

Медведей лучше фотографировать издалека. Фото: Виталий Новиков

К слову, прежде чем отправиться на фотосессию с хозяевами леса, Виталий Новиков пообщался с коллегой из Мурманска Дмитрием Дешевых, которые специализируется на съемке природы Арктики и ее обитателей. В частности, Виталий узнал, как правильно себя вести, если дикий зверь вдруг передумал становится фотомоделью.

Фото: Виталий Новиков

Фото: Виталий Новиков

К счастью, обошлось без приключений. Виталий Новиков и его спутники видели медведей трижды, два раза косолапые предпочли ретироваться, а медведица и вовсе не отреагировала на фотоохотников. Заполярный фотограф остался доволен получившимися снимками.

- Пусть в них нет высокой художественности. Но они живые, настоящие, - говорит собеседник «КП». - Например, на той же Камчатке медведи прикормленные и к ним специально возят туристов для ярких фото. У нас, конечно, такого нет: мишки дикие и о том, чтобы снять их, например, во время охоты, мечтать не приходится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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