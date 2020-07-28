2020-07-28T15:27:53+03:00
Дом. Семья

У Малого Сафонова медведь повадился таскать собак

Охотинспекторы Мурманской области надеются отпугнуть хищника
Елена МОЛОДЦОВА
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В Малом Сафоново хозяева прячут собак от медведя.В Малом Сафоново хозяева прячут собак от медведя.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Несмотря на то, что лето в этом году жаркое и пропитания для хозяев леса достаточно, бурые хищники все равно приходят беспокоить северян.

Напомним: на днях одного косолапого пришлось отстрелить недалеко от поселка Щукозеро – он представлял угрозу для жизни и здоровья жителей. Однако внимания охотинспекторов заслуживает еще один бурый хищник, который обитает у дороги в Малое Сафоново.

- Североморцы! По дороге в Малое Сафоново был неоднократно замечен медведь. Он уже утащил двух собак в ночное время. Будьте бдительны и осторожны! – предупреждает в соцсетях Сергей Ликханов.

По словам молодого человека, после того, как погибла первая собака, хозяева забрали всех хвостатых охранников с цепей. Однако косолапый все равно умудрился поймать еще одну. К слову, год назад в этом районе была аналогичная история.

- В районе Малого Сафонова уже проведен рейд. Медведь бродит на территории у воинской части. На данный момент будут проводится профилактические мероприятия, поскольку прямой угрозы жизни и здоровью нет. Если это не поможет, то будет рассматриваться вопрос об отстреле медведя. Ситуация находится на контроле, - рассказал «КП» Дмитрий Каск, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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