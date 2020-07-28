«Сбила с ног и по ней прошлась»: В Териберке медведица напала на девушку-фотографа

Отправляясь на очередной отдых на Крайний Север, туристы из Сергиева Посада даже не подозревали, какие приключения их ждут. Во время долгого пути длиной в 2000 километров им пришлось ремонтировать машины, блуждать по карельской глуши и в итоге лицом к лицу встретиться с медведицей и тремя медвежатами.

Напомним: не так давно фотограф из Мурманска Виталий Новиков устроил медвежьему семейству фотосессию. Мужчина снимал их из машины и на длиннофокусный объектив, поэтому встреча с дикими зверями прошла без приключений.

Его коллеге из Сергиева Посада Светлане повезло гораздо меньше. Косолапая мамаша напала на девушку фотографа на берегу Баренцева моря недалеко от Териберки.

Хотела пофотографировать

- В Териберку мы приехали около двух часов ночи 28 июля. Поднялись на скалу у водопадов. Внизу, где галечный пляж, тоже туристы ночевали. Света – профессиональный фотограф – говорит: «Пойду посмотрю, пофоткаю!» Взяла с собой два фотоаппарата и стала спускаться вниз, - рассказывает очевидец и друг Светланы Илья Воинов.

Ее друзья остались наверху. В какой-то момент Илья заметил, что примерно с той же стороны, откуда должна спуститься девушка, выходят медведица и три медвежонка. По словам молодого человека, косолапое семейство направлялось к палаткам, которые стояли внизу, видимо, какую-то еду оставили на ночь.

- Я закричал: «Там медведи! Там же Светка должна быть!» Ребята сначала мне не поверили. Смотрю, Света выходит, а медведи от нее буквально метрах в ста, и она их не видит. Смотрит на море, а мишки у нее за спиной. Мы закричали ей, чтобы она бежала, а она не понимает, что мы хотим, - описывает события минувшей ночи собеседник «КП».

Друзья ринулись на подмогу девушке, но по крупным камням не так-то легко передвигаться без риска свернуть себе шею.

«Это медведь был!»

- Медведица повернулась, посмотрела на Свету и встала на задние лапы. Первая мысль была, что ну, все - хана. Съездили, мол, в Мурманск отдохнуть, - говорит Илья Воинов. – Мы стали громко орать. Света не бежала, просто стояла и кричала. Медведица прямо на нее – а она маленькая –1,57 метра ростом всего. Смотрю, сбила Свету с ног, по ней прям прошлась, и малыши рядом пробежали.

Медведи ушли в сторону водопада, а друзья, наконец, добрались до своей спутницы, которая была буквально на волосок от страшной смерти. Если учесть, что хрупкой девушке пришлось иметь дело с грозной медведицей, то туристка отделалась легким испугом.

- При падении она ударилась головой об камень – гематома на щеке с кулак. Синяки на плече и бедре. Света даже сначала не поняла, что произошло. Мы подошли, а она смеется. Видимо, шок! Говорит: «Это медведь был!» - не сдерживает эмоций Илья Воинов. – Смотрю, а медведи остановились и на нас смотрят. Мы Свету подхватили и затащили обратно на гору.

Придя в себя, туристы позвонили сразу в «112», чтобы спасатели предупредили остальных отдыхающих. Спать компания легла только утром, когда бурые хищники, бродящие рядом, уже не придут – все-таки люди начинают просыпаться и шуметь.

- Следующую ночь проведем или на пляже в самой Териберке, или в гостинице в поселке. Здесь точно не останемся. Правда, мы уже почитали, что медведица с медвежатами выходит их покормить и при виде человека, скорее просто, напугает, но не будет рвать, - уточняет молодой человек.- Впредь будем внимательнее!

На место происшествия уже приехали охотинспекторы и сотрудники полиции. Им предстоит узнать, насколько реальную угрозу медведица представляет для туристов и местных жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/793112" frameborder="0"></iframe> Под Териберкой медведица напала на девушку (часть 2).Автор: Илья Воинов! другой источник

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