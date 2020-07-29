«Они не заметили друг друга»: госохотнадзор прокомментировал нападение медведицы на девушку в Териберке

29 Июль 2020 2020-07-29T10:39:33+03:00

Если хозяйка леса не проявит агрессии, то ни ей, ни ее малышам ничего угрожать не будет

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Даже минувшим холодным и голодным для диких животных летом людям в Мурманской области не приходилось сталкиваться нос к носу с медведями. Зато в этом году такой случай выпал на долю девушки, приехавшей в Териберку из Сергиева Посада.

Напомним: Светлана в три часа ночи 28 июля пошла к морю фотографировать и повстречалась с бурым семейством. По словам очевидцев, медведица встала на задние лапы, толкнула девушку и ушла вместе со своими малышами. На место происшествия сразу выехали охотоведы и полиция.

- Контакта, как такового. между медведицей и девушкой не было, животное пробежало рядом. Если бы она на нее напала, как минимум это были бы рваные раны – медведь либо кусает, либо бьет лапой. Он не толкается и не оставляет синяков, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Каск, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов Мурманской области. – Скорее всего, медведица и девушка друг друга не увидели. У косолапых не очень хорошее зрение в отличие от обоняния. Если бы она шла по ветру, то медведица учуяла ее и ушла. Медведи не ищут контакта с людьми!

За ситуацией с медведями в Териберке наблюдает группа охотоведов. После ночного инцидента косолапая мамаша и ее малыши не появлялись не на самой литорали, ни в окрестностях села.

- Медведица шла ночью и там, где она должна ходить, - по литорали в поисках выброшенных морских животных и водорослей. Если медведица не будет угрожать местным жителям и туристам, ее не тронут. Если поведет агрессивно, ее придется отстрелить вместе с медвежатами, чего делать бы очень не хотелось, - подчеркнул Дмитрий Каск.

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