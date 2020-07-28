2020-07-28T15:00:47+03:00
Происшествия

Под Териберкой медведица напала на девушку

Охотинспекторы проверяют информацию
Елена МОЛОДЦОВА
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С медведями шутки плохи особенно в дикой природе.С медведями шутки плохи особенно в дикой природе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Еще на прошлой неделе охотинспекторы работали в Териберке, где недалеко от маяка на берег выкинуло белуху, которой решили полакомиться едва ли не все косолапые Кольского района. Кита убрали, но ЧП все равно избежать не удалось.

- В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение от туристов, что недалеко от Териберки медведица напала на девушку. В администрации поселка эту информацию пока не подтвердили. Звонивший сказал, что инцидент произошел недалеко лагеря в 20 палаток, который был разбит недалеко от водопада. Девушка от медицинской помощи отказалась, - сообщил «КП» Дмитрий Каск, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов Мурманской области.

Как рассказывает в соцсетях Илья Воинов, инцидент произошел около трех утра, когда девушка пошла к воде делать фотографии. К счастью, нанесенные медведицей повреждения лица оказались незначительными.

На место уже выехали охотинспекторы и сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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