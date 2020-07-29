В Белокаменке выявили еще два новых случая коронавируса

29 Июль 2020 2020-07-29T11:52:33+03:00

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 29 июля 2020 года

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После того, как на масштабной стройке на западном берегу Кольского залива утихла вспышка новой коронавирусной инфекции, о ней практически забыли. Ведь на первое место в рейтинге заболеваемости COVID-19 вышел Мурманск. Напомним: 29 июля город-герой взял планку в 5000 заболевших.

В последнее время в Белокаменке новые случаи коронавируса подтверждают в среднем раз в две недели и максимум у двух человек. Однако на днях что-то пошло не так. Двух новых заболевших на стройке выявили накануне, 28 июля. А сегодня, 29 июля, оперативный штаб при правительстве Мурманской области объявил о еще двух инфицированных.

Тем не менее, круизный паром «Принцесса Анастасия», прибывший к берегам Белокаменки в качестве плавучей гостиницы еще в начале мая, пробудет в Кольском заливе как минимум до осени – туристические круизы компания отменила до 29 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU