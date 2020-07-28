28 Июль 2020 2020-07-28T12:16:29+03:00

Мурманская область в топ-5 по числу заболевших коронавирусом по России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 28 июля 2020 года

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В Мурманской области неумолимо растет число заболевших коронавирусом. По последним данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки выявили 164 зараженных, их общее число составило 9791.

По числу новых заболевших Мурманская область уступает немногим регионам. Лидер по выявленным за 24 часа случаям традиционно Москва (674 человека). В топ-5, помимо Заполярья, вошли Свердловская область (+209 человек), Ханты-Мансийский АО (+187) Санкт-Петербург (+168).

Больше всего заболевших в Мурманской области - в областном центре (+113, всего 4907). Второй крупнейший ковидный очаг - Белокаменка (2299 человек). После затишья длиной почти в неделю на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений снова выявили заболевших (+2).

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