В Белокаменке выявили новые случаи заражения коронавирусом

28 Июль 2020 2020-07-28T11:39:05+03:00

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 28 июля 2020 года

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В Мурманской области скоро будут преодолены две неприятные отметки: более 10 тысяч зараженных коронавирусом по региону и более 5 тысяч - в Мурманске.

Именно столица Заполярья стала крупнейшим ковидным очагом на Кольском полуострове, хотя еще весной этот анти-статус был у Белокаменки. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в Мурманске с начала пандемии выявили уже 4907 зараженных, а в Белокаменке - 2299. В последний раз здесь диагноз ставили 21 июля, а до этого было затишье в 10 дней.

За последние сутки на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений выявили 2 новых случая инфицирования. Всего же по области - 164 случая. Больше всего - в Мурманске (+113). Следом идет Североморск (+28, всего 798), потом Печенгский район (+8 всего 280).

В Белокаменке снят режим ЧС, но сохраняются некоторые ограничения, чтобы не допустить новой вспышки.

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ИСТОЧНИК KP.RU