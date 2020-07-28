«Принцесса Анастасия» пробудет у берегов Белокаменки до осени
Петербуржцам, да и гостям культурной столицы России, уже давно пришелся по душе круизный паром «Принцесса Анастасия». Правда, пандемия коронавируса отменила долгожданное свидание с любимым судном – круизы отменили, начиная с 21 марта.
В конце апреля стало известно, что «Принцесса Анастасия» снялась с якоря в Санкт-Петербурге и взяла курс на Мурманск. В начале мая паром пришвартовался у берегов Белокаменки и с тех пор не покидал Кольский залив. Международный паромный оператор MOBY SPL подчеркнул, что в Заполярье «Принцесса Анастасия» будет функционировать как плавучая гостиница, и о размещении на ней ковидного госпиталя речи не идет.
- Информируем об отмене рейсов с 21 марта по 29 августа включительно в связи с наличием временных ограничений на въезд иностранных граждан на территорию России и стран Европейского Союза в туристических целях по причине распространения коронавирусной инфекции, - сообщила компания MOBY SPL.
Согласно сайту Cruise Radar «Принцесса Анастасия» продолжает гостить в Кольском заливе и стоит у берегов Белокаменки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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