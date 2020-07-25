В Мурманске собирались устроить Open Air

25 Июль 2020 2020-07-25T18:03:05+03:00

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Вот уже несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса северяне живут без массовых мероприятий. Чтобы остановить распространение инфекции, пришлось отказаться от целого ряда милых сердцу фестивалей и праздников. Даже Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны прошел не 9 мая, а 24 июня и совершенно в другом формате. Однако, кажется, терпению северян пришел конец.

- КлубНаКолесах, как называет себя главное автомобильное сообщество в городе, устраивает мероприятие на открытом воздухе. Open Air состоится 25 июля в 17.00 в карьере за Ледовым озером. Для Всех желающих будут организованы различные зоны, где ыы сможете: потанцевать, послушать музыку, пожарить шашлык, поиграть в Laser tag, принять участие в конкурсах, поиграть в волейбол, да и просто хорошо отдохнуть, - такое объявление появилось в соцсетях.

И первый вопросы, который возникли у мурманчан: неужели запрет на массовые мероприятия отменили и не последуют ли вслед за Open Air новый всплеск заболевших. Напомним: только в столице Заполярья за последние сутки подтвердили 124 новых случая COVID-19. Всего в Мурманске заболели уже 4535 человек.

Как сообщил источник «КП», знакомый с ситуацией, после общения с сотрудниками полиции и представителями администрации Первомайского округа организаторы решили отказаться от проведения мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU