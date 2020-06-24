Фото с Парада Победы в Мурманске 24 июня 2020 года: как прошло торжественное мероприятие

Утром 24 июня в Мурманске на центральной площади Пять Углов собралось много народу от мала до велика, чтобы посмотреть на Парад, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Даже погода в этот день почувствовала праздник - вовсю светило солнышко!

Посмотреть парад воочию решили много северян.Фото: Олег ФИЛОНОК

Напомним, что во многих городах России торжественное шествие из-за коронавируса отменили, но только не в заполярной столице. Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемических правил. Зрители были в медицинских масках, а военнослужащие и ветераны заранее прошли тест на коронавирус. И в этот раз к участию в параде не допустили школьников - нахимовцев и юнармейцев.

В пешем параде приняли участие самые разные роды войск.Фото: Олег ФИЛОНОК

Всех поздравил с праздником губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Несмотря ни на что мы проводим Парад Победы, что важно и знаково в юбилейный год. И это еще раз показывает, что наша страна и наши люди все что угодно могут преодолеть. Мероприятие проходит с соблюдением всех мер предосторожности и, хочу подчеркнуть, этот парад важен для ветеранов, горожан, молодого поколения и проводится для того, чтобы все мы помнили страшную войну и подвиг русского народа, - отметил глава заполярного региона.

Историческая и современная техника во всей красе.Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области проживает около 150 фронтовиков, это ветераны боевых действий и инвалиды войны, однако только пятеро из них смогли присутствовать на трибунах в числе почетных гостей. Среди них - Лидия Павловна Лобкович, которая поделилась с "КП" впечатлениями от парада.

- Очень хороший выдался парад, праздничный, совсем не хуже того, что бывает на 9 мая. Не каждый год я бываю на таких мероприятиях, но в этот год - замечательно! И даже коронавирус не страшен, - отметила ветеран.

На парад смогли прийти лишь 5 ветеранов.Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманский парад принимал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Командовал парадом его заместитель по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец.

Мурманский парад принимал командующий Северным флотом Александр Моисеев.Фото: Олег ФИЛОНОК

В торжественном шествии приняли участие около 800 военнослужащих различных родов войск - пехотинцы, летчики, моряки, танкисты, саперы, которые четким строем с отточенным шагом маршировали по площади.

Военные маршировали по главной площади города.Фото: Олег ФИЛОНОК

Кроме того, парадным строем прошли улыбчивые женщины-военнослужащие Северного флота, а также личный состав управления ФСБ и главного управления МЧС России по Мурманской области.

Прекрасные дамы-военнослужащие тоже участвовали в параде.Фото: Олег ФИЛОНОК

После пеших колонн военную мощь во всей красе представили боевые машины. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34 под командованием Героя России майора Виталия Романова.

Колонну возглавил знаменитый танк Т-34Фото: Олег ФИЛОНОК

Всего в параде было задействовано 72 боевые машины, в том числе: арктические танки, ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня «Град», гусеничные вездеходы, бронеавтомобили и бронетранспортеры, армейские мотовездеходы и другая военная техника.

Парад Победы прошел на ура!Фото: Олег ФИЛОНОК

Когда Парад завершился, в 11.10 мурманчан ждал воздушный пролет 17 самолетов и вертолетов Северного флота. Авиатехника на высоте 200 метров пролетела над мемориалом Защитникам Советского Заполярья.

Над Алешей пролетели 17 военных самолетов и вертолетов.Фото: Олег ФИЛОНОК

Собравшиеся почтили память погибших защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны у подножия мемориала и возложили цветы к Вечному огню.

После парада военнослужащие и губернатор возложили цветы и венки к мемориалу Защитникам Советского Заполярья.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Для нас было важно провести Парад Победы именно в таком порядке, чтобы он создал атмосферу праздника и, как мне кажется, это удалось, - подчеркнул командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Напомним, что в 23.00 в Мурманске прогремит праздничный артиллерийский салют над памятником Алеше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надо быть человеком без сердца, чтобы оставаться в такой ситуации равнодушным». Как к Параду Победы на Северном флоте готовили историческую и современную военную технику (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru