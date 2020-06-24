2020-06-23T15:35:58+03:00
Общество

Салют в Мурманске после Парада Победы 24 июня 2020 года: во сколько и где пройдет

Стало известно, когда 24 июня 2020 года пройдет салют
Наталья ЛОБАНОВА
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Салюту - быть! Фото: правительство МОСалюту - быть! Фото: правительство МО
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Как известно, Парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли на 24 июня. Во многих городах нашей страны это мероприятие решили не проводить, чтобы избежать распространения коронавируса, однако в Мурманске и Североморске торжественный парад и пролет авиатехники все же состоится, правда, с соблюдением особых мер безопасности. Ну и, конечно, вечером всех северян ждет красочный фейерверк. В заполярной столице яркие огни озарят небо над памятником Алеше.

- Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк. Время начала салюта – 23.00, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

К слову, губернатор Мурманской области Андрей Чибис просит горожан отдать предпочтение просмотру парада дома. Прямая трансляция будет вестись в соцсетях и на телеканалах.

Напомним: как будет ходить общественный транспорт 24 июня 2020 года, перекрытия дорог. Движение общественного транспорта изменится из-за Парада Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Салют в Мурманске после Парада Победы 24 июня 2020 года: во сколько и где пройдет
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