Открыт проезд по дороге к селу Ковда в Мурманской области

24 Июль 2020 2020-07-24T11:15:38+03:00

Проезд по дороге к Ковде восстановили. Фото: Из архива Ирины Самариной

Полотно восстановили раньше на три дня

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Чуть больше двух месяцев длилась изоляция жителей Ковды в этом году. Напомним: дорогу к селу традиционно затапливает во время весеннего паводка. Водосброс ГЭС-11 Ляхкоминского гидроузла открывают, и бурный поток отрезает село от большой земли. Всем необходимым северян обеспечивают сотрудники ГИМС.

В этом году вода спала только к середине июля, и дорожники незамедлительно приступили к восстановлению размытой дороги. Планировалось, что работы здесь завершатся только к 26 июля, но подрядчик справился раньше.

- 23 июля в 22.30 силами подрядной организации ООО «УК «Мурманское дорожное управление» восстановлен проезд на пострадавшем от холостых водосбросов участке автоподъезда к селу Ковда, - сообщает Мурманскавтодор.

Так что жизнь в селе окончательно вернулась в привычное русло, по крайней мере, до следующей весны.

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ИСТОЧНИК KP.RU