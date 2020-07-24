Открыт проезд по дороге к селу Ковда в Мурманской области
Чуть больше двух месяцев длилась изоляция жителей Ковды в этом году. Напомним: дорогу к селу традиционно затапливает во время весеннего паводка. Водосброс ГЭС-11 Ляхкоминского гидроузла открывают, и бурный поток отрезает село от большой земли. Всем необходимым северян обеспечивают сотрудники ГИМС.
В этом году вода спала только к середине июля, и дорожники незамедлительно приступили к восстановлению размытой дороги. Планировалось, что работы здесь завершатся только к 26 июля, но подрядчик справился раньше.
- 23 июля в 22.30 силами подрядной организации ООО «УК «Мурманское дорожное управление» восстановлен проезд на пострадавшем от холостых водосбросов участке автоподъезда к селу Ковда, - сообщает Мурманскавтодор.
Так что жизнь в селе окончательно вернулась в привычное русло, по крайней мере, до следующей весны.
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ИСТОЧНИК KP.RU