Два месяца изоляции: Дорогу к Ковде начнут восстанавливать с 15 июля
Почти два месяца жители села Ковда были отрезаны водой от большой земли. К слову, такая ситуация происходит с ними каждый год: весной энергетики начинают сбрасывать воду, и дорогу к населенному пункту затапливает. В итоге сообщение с большой землей жителей Ковды обеспечивают сотрудники ГИМС на своих маломерных судах.
Однако очередная изоляции села подходит к концу.
- По сообщению Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», 10 июля прекращается водосброс через Ляхкоминский гидроузел. После понижения уровня воды и замеров объемов работ подрядчик приступит к восстановительным работам на пострадавшем от холостых водосбросов участке дороги к селу в районе моста через реку Ковда, - сообщила глава Зеленоборского Ирина Самарина.
Ориентировочно работы начнутся 15 июля, а вот дата их окончания зависит исключительно от того, как сильно пострадала дорога от воды.
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