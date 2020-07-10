Два месяца изоляции: Дорогу к Ковде начнут восстанавливать с 15 июля

10 Июль 2020 2020-07-10T15:49:51+03:00

Как только спадет вода, начнутся работы по восстановлению дороги к Ковде. Фото: Из личного архива Ирины Самариной

Работу начнутся, как только спадет уровень воды в реке Ковда

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Почти два месяца жители села Ковда были отрезаны водой от большой земли. К слову, такая ситуация происходит с ними каждый год: весной энергетики начинают сбрасывать воду, и дорогу к населенному пункту затапливает. В итоге сообщение с большой землей жителей Ковды обеспечивают сотрудники ГИМС на своих маломерных судах.

Однако очередная изоляции села подходит к концу.

- По сообщению Каскада Нивских ГЭС филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», 10 июля прекращается водосброс через Ляхкоминский гидроузел. После понижения уровня воды и замеров объемов работ подрядчик приступит к восстановительным работам на пострадавшем от холостых водосбросов участке дороги к селу в районе моста через реку Ковда, - сообщила глава Зеленоборского Ирина Самарина.

Ориентировочно работы начнутся 15 июля, а вот дата их окончания зависит исключительно от того, как сильно пострадала дорога от воды.

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