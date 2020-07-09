Открыт ли участок «Колы» у отворотки на аэропорт «Мурманск»
Вот уже два года кипит работа на объездной дороге в Мурманске между отворотками на дорогу, ведущую в Териберку и Туманный, и автоподъездом к аэропорту «Мурманск». Однако строительство двухуровневой развязки подходит к концу.
Напомним: для устройство асфальтобетонного покрытия с 25 июня перекрыли движение на участке с 1378 по 1381 километр федеральной трассы «Кола». Автомобильный поток направили в объезд по дороге Кола – Зверосовхоз. Однако неудобству автомобилистов пришел конец.
- С 00.01 10 июля будет открыт проезд по федеральной дороге «Кола» с 1378 по 1381 километр для всех видов транспорта. Сейчас ведутся подготовительные работы к возобновлению движения: убираются дорожные знаки и буфера, - сообщаил «КП» и.о. директора Мурманского филиала Управления дорогой «Кола» Александр Хижук.
Однако объект еще не сдан в эксплуатацию, движение возобновится по уже привычной для северян временной схеме. До октября рабочим еще предстоит установить барьерные ограждения, дорожные знаки и частично шумовые экраны, а также навесить светильники на опоры наружного освещения, нанести разметку и подключить архитектурно-художественную подсветку на путепроводы.
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