2020-07-09T15:05:54+03:00
Общество

Открыт ли участок «Колы» у отворотки на аэропорт «Мурманск»

Работы на дороге продлятся до октября 2020 года
Елена МОЛОДЦОВА
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Проезд еще не открыли, а первые водители уже прокатились по новенькому асфальту. Фото: Мурманск ДТП ЧППроезд еще не открыли, а первые водители уже прокатились по новенькому асфальту. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Вот уже два года кипит работа на объездной дороге в Мурманске между отворотками на дорогу, ведущую в Териберку и Туманный, и автоподъездом к аэропорту «Мурманск». Однако строительство двухуровневой развязки подходит к концу.

Напомним: для устройство асфальтобетонного покрытия с 25 июня перекрыли движение на участке с 1378 по 1381 километр федеральной трассы «Кола». Автомобильный поток направили в объезд по дороге Кола – Зверосовхоз. Однако неудобству автомобилистов пришел конец.

- С 00.01 10 июля будет открыт проезд по федеральной дороге «Кола» с 1378 по 1381 километр для всех видов транспорта. Сейчас ведутся подготовительные работы к возобновлению движения: убираются дорожные знаки и буфера, - сообщаил «КП» и.о. директора Мурманского филиала Управления дорогой «Кола» Александр Хижук.

Однако объект еще не сдан в эксплуатацию, движение возобновится по уже привычной для северян временной схеме. До октября рабочим еще предстоит установить барьерные ограждения, дорожные знаки и частично шумовые экраны, а также навесить светильники на опоры наружного освещения, нанести разметку и подключить архитектурно-художественную подсветку на путепроводы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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