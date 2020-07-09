Что мешает обновить разметку на дорогах Мурманской области: "Снежная зима и дождливое лето"

9 Июль 2020 2020-07-09T10:55:16+03:00

По данным Мурманскавтодора, в прошлом году эти работы удалось завершить уже в июне

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На дворе середина лета, а далеко не все дороги на Кольском полуострове могут похвастаться свеженькой разметкой. Этот факт не укрылся даже от зоркого ока губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

- Не забывайте, пожалуйста, разметку наносить. Июль месяц, а сколько езжу по региональным дорогам, в значительном количестве мест ни разметки, ни знаков. Это вопрос безопасности дорожного движения! – отметил на последней «оперативке» глава региона.

А спустя несколько дней дорожники объяснили, что мешает им привести дороги в этой части в порядок. Дело в том, что по технологии температура воздуха должна быть не ниже 15 градусов при нанесении разметки нитрокрасками и не ниже 10 градусов – термопластиком, а асфальт при этом должен быть стопроцентно чистый и сухой. Загвоздка кроется как раз в последнем условии.

- Если в прошлое аномально жаркое лето к работам по разметке удалось приступить уже в мае и практически в июне их завершить, то в этом году затянувшаяся крайне снежная зима и дождливое лето замедлили ход работ. Дорожникам приходится в буквальном смысле ловить «сухие» дни, чтобы выполнять разметку, - прокомментировали ситуацию в Мурманскавтодоре.

Правда, северяне могут поспорить, что прошлое лето было очень жарким. На данный момент объем работ по нанесению разметки на региональные дороги выполнен лишь на 50%. Однако завершить этот процесс дорожники планируют уже к концу месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU