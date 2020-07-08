2020-07-08T10:56:47+03:00
Общество

В Североморске на дороге провалился асфальт

Инцидент произошел на участке, где идет замена дорожного покрытия и ливневой канализации
Елена МОЛОДЦОВА
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Асфальт в Североморске провалился во время ремонтных работ. Фото: vk.com/severomorsk.lifeАсфальт в Североморске провалился во время ремонтных работ. Фото: vk.com/severomorsk.life
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Эх, мурманские дороги! То разметка на них поражает своей оригинальностью, то и вовсе асфальт проваливается. Последний инцидент произошел в Североморске на повороте с улицы Душенова на улицу Адмирала Головко. К счастью, в этот момент на проблемном участке не оказалось ни автомобилей, ни пешеходов.

- По информации Городскоого центра ЖКХ ЗАТО, сейчас на этом участке дороги меняют асфальтовое покрытие с реконструкцией ливневки. Как раз там и произошел провал в асфальтобетонном покрытии, - рассказали «КП» в пресс-центре администрации ЗАТО Североморск. – Аварийной ситуации нет, все в рамках проводимых работ.

Произошедший инцидент стал лишним доказательством того, насколько необходимо была замена ливневой канализации на этой дороге.

- На данный момент огорожен и сам ремонтируемый участок дороги, и образовавшийся провал. Движение здесь минимальное, поскольку 6 июля началась активная фаза ремонта, - уточнили в администрации ЗАТО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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