2020-07-08T10:28:28+03:00
Авто

В Мурманске снизится стоимость ОСАГО

Для Мурманска прогнозируется снижение территориального коэффициента на 5,2%
Елена МОЛОДЦОВА
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ОСАГО станет дешевле для мурманчан.ОСАГО станет дешевле для мурманчан.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Несколько лет назад в Мурманской области полис ОСАГО был самым дорогим в стране. Северяне возмущались, протестовали, но в итоге им пришлось раскошеливаться на автогражданку. Однако, кажется, теперь на нем наоборот можно будет сэкономить.

Появился проект указания Банка России с планами по снижению территориального коэффициента для ОСАГО, который, предположительно, вступит в силу 24 августа.

- Сильнее всего – на 5,2%, с нынешних 2,1 до 1,99, снизится территориальный коэффициент в Мурманске и Челябинске, - сообщает Российский союз автостраховщиков. – Также снижение этого показателя произойдет в Москве, Казани, Перми, Кемерово и еще 15 крупных городах страны.

Кроме того, Центробанк планирует расширить тарифный коридор по легковым автомобилям физических лиц примерно на 10% в обе стороны, для юридических лиц – примерно на 20% и для такси – на 30%. В частности сэкономить на ОСАГО автомобилисты смогут за счет своего возраста, опыта и аккуратного вождения. А вот любителям грубо нарушать ПДД наоборот придется раскошелиться на автогражданку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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