В Мурманской области ОСАГО подешевело, но по-прежнему остается одним из самых дорогих в стране

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:23:31+03:00

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Уже много лет автолюбители Мурманской области больше всех платят за ОСАГО в стране. Пять лет назад повышающий коэффициент для северян взлетел до небес из-за аферистов, решивших заработать на страховых выплатах. В итоге Заполярье наравне с Челябинском возглавило рейтинг самой дорогой «автогражданки». По итогам 2019 года, Мурманская область опустилась аж на три строчки вниз, уступив место обеим столицам и Московской области.

- За 2019 год средняя премия по ОСАГО снизилась на 5%. Такая тенденция отмечается в 74 регионах, где проживают более 95% всех автовладельцев, - сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

В лидерах по снижению цен на автостраховку Магаданская область, Еврейская автономная область, Коми, Пермский край и Белгородская область. Мурманская область оказалась лишь на 14 месте. У нас ОСАГО потеряла в стоимости 7,9%, с 7536 рублей за полис до 6941. Однако такое падение позволило Заполярью, наконец, покинуть тройку лидеров самых дорогих автостраховок и остановиться на четвертом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU