2020-07-03T18:00:36+03:00
Общество

Капитальный ремонт дорог в Мурманске: какие автобусы изменят маршрут движения

С 3 июля некоторый общественный транспорт будет ходить другим путем
Наталья ЛОБАНОВА
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Автобусы немного изменят маршрут следования. Фото: правительство МОАвтобусы немного изменят маршрут следования. Фото: правительство МО
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С начала июля в Мурманске начали проводить ремонтные работы на участках теплосетей, из-за чего некоторые городские дороги временно закрыли. Общественному транспорту пришлось искать обходные пути.

- В связи с проведением работ по капитальному ремонту на улице Нахимова, движение транспорта по маршрутам регулярных перевозок №1 и №4Т с 3 июля по 20 августа будет осуществляться по улице Ушакова и улице Сафонова в оба направления, - сообщили в АО "Электротранспорт".

Тем же путем будут следовать маршрутки №52, 55 и 61.

К слову, движение всех видов транспорта будет также ограничено на 3,5 метра по ширине проезжей части улицы Адмирала флота Лобова (в районе дома № 1) в восточном направлении - с 1 июля по 14 июля.

Напомним: как идет дорожная кампания лета-2020 в Мурманской области. До осени в Мурманской области отремонтируют 60 километров дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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