Капитальный ремонт дорог в Мурманске: какие автобусы изменят маршрут движения
С начала июля в Мурманске начали проводить ремонтные работы на участках теплосетей, из-за чего некоторые городские дороги временно закрыли. Общественному транспорту пришлось искать обходные пути.
- В связи с проведением работ по капитальному ремонту на улице Нахимова, движение транспорта по маршрутам регулярных перевозок №1 и №4Т с 3 июля по 20 августа будет осуществляться по улице Ушакова и улице Сафонова в оба направления, - сообщили в АО "Электротранспорт".
Тем же путем будут следовать маршрутки №52, 55 и 61.
К слову, движение всех видов транспорта будет также ограничено на 3,5 метра по ширине проезжей части улицы Адмирала флота Лобова (в районе дома № 1) в восточном направлении - с 1 июля по 14 июля.
Напомним: как идет дорожная кампания лета-2020 в Мурманской области. До осени в Мурманской области отремонтируют 60 километров дорог.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В междугородних и пригородных автобусах Мурманской области подорожает проезд. Повышение цен произойдет из-за роста инфляции (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU