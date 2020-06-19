Как идет дорожная кампания лета-2020 в Мурманской области

Каждое скупое на тепло заполярное лето рабочие подрядных компаний должны выполнить «пятилетку за год»: отремонтировать как можно больше (и качественнее!) дорог, ведь начать дорожную кампанию можно только в конце мая, если повезет, а закончить нужно к октябрю, с такой же оговоркой.

60 новых километров

Уже сейчас в Мурманске и других городах вовсю кипит работа. Напомним: в прошлом году компаниям разрешили трудиться и по ночам, чтобы успевать в срок, – эта идея пошла из Апатитов, где глава местной администрации Николай Бова называет себя «передовиком по дорогам» и подает другим пример.

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» этим летом в Мурманской области будут приведены в порядок участки на 40 региональных и муниципальных артериях - общая протяженность их составит 60,1 километра (почти 40 километров – областные участки, почти 15 – в Мурманске и 2 - в Коле).

- В данный момент работы ведутся на четырех региональных участках, к дорогам в центральной части полуострова и на севере приступят в июле, - рассказал министр транспорта Артем Гришин. – Все в графике, планируем закончить к 28 августа. В Мурманске сейчас идет работа на семи объектах – это улицы Горького, Советская, Генерала Щербакова, Чумбарова-Лучинского, Промышленная, Героев Рыбачьего, переулок Русанова, проспект Героев-североморцев.

Без техники никуда

Правда, не все идет гладко: снять покрытие удалось только на улицах Промышленной да Чумбарова-Лучинского, потому как из строя вышла фреза. И оказалось, что без нее встали все участки.

- Мы 2-3 недели назад собирались, подрядчики клялись и божились, что всего хватает. Если поломка одной фрезы ставит под угрозу реализацию проекта в областном центре, значит, это странного качества подрядчики. У нас есть претензии к дорогам в Мурманске и по прошлому году. Я прошу: жесточайшим образом контролировать работу подрядчиков! - прокомментировал ситуацию губернатор Андрей Чибис.

Тем не менее технику хотят вернуть в строй и закончить указанные участки до 31 августа. До 21 декабря 2020 года планируют закончить строительство улицы Солнечной, а вот дорожные работы на улицах Заводской, Дорожной, Кривошеева, Андрусенко и проезде до улицы Нагорной гораздо раньше – до 20 июля. Летом поставят точку в капитальном ремонте улиц Загородной, Алексея Генералова, Инженерной и Николаева.

Не проехать, но объехать

В Мурманской области этой весной сложилась непростая паводковая ситуация. И если в подтопленном Кильдинстрое уже сняли режим ЧС, то на Серебрянских ГЭС обстановка все еще накаленная. Из-за таяния снега, какое случается раз в тысячу лет, уровень воды на ГЭС-1 поднялся до опасной отметки. Из-за этого закрыта дорога на Туманный. Также с 10.00 11 июня ограничено движение грузового транспорта по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 52-го километра.

И это не все перекрытия. На федеральной трассе «Кола» идет реконструкция участка с 1378-го по 1381-й километр.

- С 8.00 25 июня по 10 июля включительно из-за укладки асфальтобетонного покрытия будет полностью закрыт проезд для всех видов транспорта по указанному участку федеральной трассы. В качестве объезда придется использовать автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Кола – Зверосовхоз (других вариантов нет). Обращаем внимание водителей на то, что на пересечении автомобильной дороги Кола – Зверосовхоз и подъезда к аэропорту «Мурманск» в этот период будет изменено направление главной дороги. В указанный период транспортным средствам, двигающимся по автомобильной дороге Кола – Зверосовхоз, на пересечении с автоподъездом к аэропорту будет предоставлено право преимущественного проезда, в соответствии с установленными временными дорожными знаками, - сообщает «Мурманскавтодор».

Проезжать в Мурманск на время реконструкции автоподъезда придется через Зверосовхоз. Фото: Мурманскавтодор

А В ЭТО ВРЕМЯ

У кафе «Юность» могут вернуть светофор и «зебру»

И сделать выделенную фазу для пешеходов.

В 2015 году мурманчанам преподнесли сюрприз: у кафе «Юность» убрали остановку общественного транспорта (ее перенесли к ГДЦ «Арктика»), а также закрыли для пешеходов один из переходов. Теперь, чтобы попасть от Ленина, 86 на другую сторону проспекта, например, к Центробанку, надо перейти дорогу не один раз, а три.

Такая схема устраивает не всех горожан. Поэтому на портале «Наш Север» появилось предложение вернуть прежнюю схему. Его рассмотрели на заседании рабочей группы для выработки оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. И ответ уже есть.

- В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения со сроком исполнения до 25 августа. Принято решение проработать с применением методов моделирования транспортных и пешеходных потоков вопрос целесообразности устройства пешеходных переходов с организацией выделенной пешеходной фазы на указанном перекрестке и, в случае необходимости, включить в состав документации соответствующие мероприятия, - говорится в ответе на портале.

А вот у бывшего кинотеатра «Атлантика» пешеходные переходы есть, но с ними вышла оплошность: «зебру» на проспекте Кольском нарисовали, да только перегородили ее забором и людям на нее не выйти. Почему так вышло, объяснили в мэрии города.

- Была плановая работа по изменению пешеходной схемы перекрестка. Разметку нанесли в ночное время, при минимальной интенсивности движения автомобильного транспорта. Забор сегодня будет демонтирован, - пояснил глава города Андрей Сысоев.

КОНКРЕТНО

В администрации Мурманска составили список аварийно опасных участков за 2019 год:

- перекресток пр. Кольский – ул. Героев Рыбачьего;

- перекресток ул. Шмидта – ул. Академика Книповича;

- перекресток пр. Героев-североморцев – ул. Алексея Хлобыстова;

- перекресток пр. Кольский – ул. Капитана Пономарева;

- перекресток ул. Челюскинцев – ул. Октябрьская;

- участок на пр. Кирова, в районе дома № 44;

- участок на ул. Папанина, в районе дома № 1;

- участок на ул. Академика Книповича, в районе домов № 34, 36;

- участок на ул. Адмирала флота Лобова, в районе дома № 19.

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