Ремонт теплосетей в Мурманске летом 2020 года: какие дороги будут закрыты

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:26:33+03:00

Мы узнали, где в Мурманске будет ограничено движение до конца лета

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Этим летом в Мурманске начнутся работы по капитальному ремонту некоторых участков теплосети. В связи с этим, некоторые дороги в городе закроют. Так, пару месяцев нельзя будет проехать в районе мурманского порта.

- Согласно постановлению администрации Мурманска, с 8.00 1 июля до 17.00 31 августа будет закрыто движение всех видов транспорта от Портового проезда до дома №14 на улице Привокзальной, - сообщили в мэрии заполярной столицы.

Кроме того, движение всех видов транспорта будет ограничено в Ленинском округе. На 3,5 метра по ширине проезжей части улицы Адмирала флота Лобова (в районе дома №1) в восточном направлении с 1 июля по 14 июля. А также на 4 метра по ширине проезжей части проспекта Героев-североморцев (в районе разворотного кольца троллейбусов) в южном направлении с 14 июля по 20 июля.

Напомним: как идет дорожная кампания лета-2020 в Мурманской области. До осени в Мурманской области отремонтируют 60 километров дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU