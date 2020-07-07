2020-07-08T05:19:07+03:00
Общество

В Мурманске на улице Карла Маркса появилась необычная разметка

Ошибку исправили, но пользователи успели поупражняться в остроумии
Елена ЧУМАКОВА
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Необычная разметка вызвала замешательства среди автомобилистов. Фото: Мурманск ДТП ЧПНеобычная разметка вызвала замешательства среди автомобилистов. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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И снова Мурманск засветился на федеральных каналах. Правда, на этот раз повод оказался малозначительным. Дело в том, что на улице Карла Маркса перед поворотом на улицу Старостина появилась необычная разметка, которую в ПДД днем с огнем не сыщешь, - двойная стрелка поворота налево.

Пока одни тренировались в остроумии, другие увидели в ней скрытый смысл. Мол, одна стрелочка предлагает повернуть к поликлинике, а вторая – уже непосредственно на улицу Старостина.

- Пересеки двойную и получи второй бонус (кроме штрафа) бесплатно - лишение прав! – предположил мурманчанин Алексей Устинов.

Однако никто из пользователей соцсетей не оказался прав.

- Сотрудник, который наносил разметку на этом участке дороги, ошибся. О чем незамедлительно и сообщил мне. Сейчас там уже все исправлено, - отметил "КП" директор Центра организации дорожного движения Мурманска Алексей Логаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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