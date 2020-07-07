Появилось видео смертельного ДТП на Ленинградке в Мурманске с тремя погибшими

7 Июль 2020 2020-07-07T12:56:47+03:00

Машина на большой скорости улетела в кювет и перевернулась [видео]

Изменить размер текста: A A

1 июля в Мурманске произошла страшная авария с участием одной машины. Водитель Audi A8 на большой скорости мчался по Ленинградке, не справился с движением и улетел в кювет, после чего авто взлетело в воздух и перевернулось. ДТП случилось в районе 9 километра автоподъезда к Мурманску рядом с проездом Снежный.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Мурманской области, никто из находившихся в иномарке не выжил - погибли 3 человека. По данному факту проводится проверка.

Сейчас в социальных сетях появилось еще одно видео с места трагической аварии. В ролике видно, как Audi едва не врезается в машину, идущую впереди, резко сворачивает и опрокидывается,

Напомним: житель Мурманской области пострадал в ДТП с «КамАЗом» в Карелии. Ford, в котором ехал северянин, выехал на встречную полосу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="356" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/789137" frameborder="0"></iframe> Видео с места ДТП в Мурманске.Автор: www.hibiny.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДТП на повороте на Полярный пострадали трое детей. Стали известны подробности и причины страшной аварии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU