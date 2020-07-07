Появилось видео смертельного ДТП на Ленинградке в Мурманске с тремя погибшими
1 июля в Мурманске произошла страшная авария с участием одной машины. Водитель Audi A8 на большой скорости мчался по Ленинградке, не справился с движением и улетел в кювет, после чего авто взлетело в воздух и перевернулось. ДТП случилось в районе 9 километра автоподъезда к Мурманску рядом с проездом Снежный.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Мурманской области, никто из находившихся в иномарке не выжил - погибли 3 человека. По данному факту проводится проверка.
Сейчас в социальных сетях появилось еще одно видео с места трагической аварии. В ролике видно, как Audi едва не врезается в машину, идущую впереди, резко сворачивает и опрокидывается,
Напомним: житель Мурманской области пострадал в ДТП с «КамАЗом» в Карелии. Ford, в котором ехал северянин, выехал на встречную полосу.
Видео с места ДТП в Мурманске.Автор: www.hibiny.com
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