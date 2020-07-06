Житель Мурманской области пострадал в ДТП с «КамАЗом» в Карелии

6 Июль 2020 2020-07-06T14:23:47+03:00

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Федеральную трассу «Кола» частенько называют дорогой смерти, а жители Карелии винят в многочисленных авариях мурманчан, которые следуют через республику транзитом и от усталости порой просто засыпают за рулем. Однако не всегда вина лежит на них самих, порой северяне становятся жертвами обстоятельств.

- В 8.20 5 июля на 938 километре федеральной трассы «Кола» произошло ДТП. 34-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой в тот момент ехал «КамАЗ», - сообщают в УГИБДД МВД по республике Карелия. - Травмы получили водитель иномарки и его 34-летний пассажир - житель Мурманской области.

Силы оказались не равны. Как сообщает портал DtpPtz.ru, после лобового столкновения легковушку отбросило в кювет. В ведомстве уже начали проверку по факту аварии, в ходе которой выяснят все обстоятельства, предшествующие ей. ДТП произошло на относительно прямом участке практически на середине пути между Кемью и Лоухами.

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ИСТОЧНИК KP.RU