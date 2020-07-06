В ДТП на повороте на Полярный пострадали трое детей
5 июля добрую половину дня лил дождь, а потом из-за туч вышло яркое северное солнце. Однако пока трудно сказать, стала ли такая переменчивая погода одной из причин страшной аварии, которая произошла вечером на повороте на Полярный.
- В 19.30 в районе 1407 километра трассы «Кола» водитель Nissan, поворачивая налево на перекрестке, не предоставил преимущество Lada Priora, которая двигалась по главной дороге и допустил с ней столкновение, - сообщает Ирина Петровская, инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области.
Удар оказался настолько сильным, что зажатым в искореженных машинах людям сначала понадобилась помощь спасателей, а потом медиков.
- В аварии пострадали шесть человек. Все они госпитализированы в медицинские учреждения Мурманска, - уточнила собеседник «КП». – В частности, в Nissan травмы получили женщина и мальчик 2013 года рождения. В Lada помощь медиков понадобилась водителю-мужчине, женщине-пассажиру и двум детям: девочке 2014 года рождения и мальчику 2015 года рождения.
Сам виновник страшной аварии не пострадал.
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