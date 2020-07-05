В Мурманске водитель "ВАЗа" сбил велосипедиста
Опасно бывает велосипедистам ездить не по тротуарам, а по проезжей части - шанс угодить под колеса авто, а после - попасть в больницу, значительно увеличивается. Так, северянин, который выехал на прогулку на своем велосипеде, столкнулся с "ВАЗом". ДТП произошло на одной из улиц в Мурманске.
- 5 июля в 12.30 в районе дома №24 на улице Свердлова водитель автомобиля "Ваз 2104", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества движения и наехал на 32-летнего велосипедиста, который двигался со стороны улицы Павлика Морозова в сторону улицы Домостроительной. В результате ДТП велосипедист получил повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Мурманска. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Напомним: в Мурманске троллейбус насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку. ДТП произошло на улице Героев-североморцев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП на Ленинградке в Мурманске погибли три человека. Водитель Audi вылетел в кювет и перевернулся [видео] (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU