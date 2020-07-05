2020-07-05T17:47:27+03:00
Происшествия

В Мурманске водитель "ВАЗа" сбил велосипедиста

ДТП произошло на улице Свердлова
Наталья ЛОБАНОВА
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Велосипедиста забрали в больницу. Фото: Мурманск ДТП ЧПВелосипедиста забрали в больницу. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Опасно бывает велосипедистам ездить не по тротуарам, а по проезжей части - шанс угодить под колеса авто, а после - попасть в больницу, значительно увеличивается. Так, северянин, который выехал на прогулку на своем велосипеде, столкнулся с "ВАЗом". ДТП произошло на одной из улиц в Мурманске.

- 5 июля в 12.30 в районе дома №24 на улице Свердлова водитель автомобиля "Ваз 2104", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества движения и наехал на 32-летнего велосипедиста, который двигался со стороны улицы Павлика Морозова в сторону улицы Домостроительной. В результате ДТП велосипедист получил повреждения и был доставлен в медицинское учреждение Мурманска. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Мурманске троллейбус насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку. ДТП произошло на улице Героев-североморцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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