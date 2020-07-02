Появилось видео с места смертельного ДТП в Мурманске

2 Июль 2020 2020-07-02T11:10:56+03:00

В аварии с участием одной машины погибло 3 человека [видео]

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1 июля в Мурманске на Ленинградском шоссе произошла смертельная авария с участием одной машины. Выжить в перевернувшемся легковом автомобиле не удалось ни водителю, ни пассажирам.

- В 17.58 в районе 9 километра автоподъезда к Мурманску - рядом с проездом Снежный - водитель Audi A8 не справился с управлением и улетел в кювет. Машина ехала в сторону Североморска. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще одного пассажира Audi госпитализировали, позже, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В соцсетях появилось видео с места трагедии. Авторегистратор другой машины, проезжавшей мимо, уловил страшный момент, когда Audi переворачивается воздухе.

Напомним: в Мурманске маршрутка столкнулась с Volkswagen Polo, в ДТП пострадали 4 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/788283" frameborder="0"></iframe> Видео смертельного ДТП под Мурманском.Автор: Мурманск ДТП ЧП

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