2020-07-02T11:10:56+03:00
Происшествия

Появилось видео с места смертельного ДТП в Мурманске

В аварии с участием одной машины погибло 3 человека [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Машина ехала на высокой скорости и перевернулась. Фото: Мурманск ДТП ЧПМашина ехала на высокой скорости и перевернулась. Фото: Мурманск ДТП ЧП
Изменить размер текста:

1 июля в Мурманске на Ленинградском шоссе произошла смертельная авария с участием одной машины. Выжить в перевернувшемся легковом автомобиле не удалось ни водителю, ни пассажирам.

- В 17.58 в районе 9 километра автоподъезда к Мурманску - рядом с проездом Снежный - водитель Audi A8 не справился с управлением и улетел в кювет. Машина ехала в сторону Североморска. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще одного пассажира Audi госпитализировали, позже, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В соцсетях появилось видео с места трагедии. Авторегистратор другой машины, проезжавшей мимо, уловил страшный момент, когда Audi переворачивается воздухе.

Напомним: в Мурманске маршрутка столкнулась с Volkswagen Polo, в ДТП пострадали 4 человека.

Видео смертельного ДТП под Мурманском.Автор: Мурманск ДТП ЧП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске произошло смертельное ДТП с участием одной машины. Водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Роспотребнадзора Мурманской области рассказала, сколько продлится рост числа заболевших коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: заболевших коронавирусом в Мурманске сложно госпитализировать из-за ремонта дорог
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: стало известно, жители Мурманска какого возраста чаще всего болеют коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: готовят к запуску госпиталь в Мурмашах
Губернатор Мурманской области сообщил, будут ли в Мурманске новые ограничения из-за роста числа больных
Появилось видео с места смертельного ДТП в Мурманске
В Кандалакше произошла утечка на подземном мазутопроводе
В ДТП на Ленинградке в Мурманске погибли три человека
Явка на голосование по поправкам в Конституции в Мурманской области составила 43.51%
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: расширен список медработников, которые будут получать доплату за коронавирус
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Андрей Чибис проведет брифинг по ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Мурманской области до 31 июля продлили меры поддержки для бизнеса
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в Кандалакшской ЦРБ у пациентов и сотрудников нашли коронавирус
В Мурманске ищут 45-летнюю женщину, которая ушла из дома
В Умбозере Мурманской области нашли превышение алюминия
В Мурманской области за поправки в Конституцию проголосовали 34% от всего числа избирателей
График движения пригородных поездов в Мурманской области с 1 июля
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: В Мурманской детской клинической больнице обнаружили коронавирус
Годовщина пожара на глубоководном аппарате АС-31 в Баренцевом море
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 30 июня 2020 года составило 16 человек
Бывшего генерального директора Мурманского морского пароходства будут судить за долги по зарплате