Появилось видео с места смертельного ДТП в Мурманске
1 июля в Мурманске на Ленинградском шоссе произошла смертельная авария с участием одной машины. Выжить в перевернувшемся легковом автомобиле не удалось ни водителю, ни пассажирам.
- В 17.58 в районе 9 километра автоподъезда к Мурманску - рядом с проездом Снежный - водитель Audi A8 не справился с управлением и улетел в кювет. Машина ехала в сторону Североморска. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще одного пассажира Audi госпитализировали, позже, от полученных травм он скончался в медицинском учреждении. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
В соцсетях появилось видео с места трагедии. Авторегистратор другой машины, проезжавшей мимо, уловил страшный момент, когда Audi переворачивается воздухе.
Напомним: в Мурманске маршрутка столкнулась с Volkswagen Polo, в ДТП пострадали 4 человека.
Видео смертельного ДТП под Мурманском.Автор: Мурманск ДТП ЧП
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