В Мурманске по делу о мошенничестве идут обыски в компаниях, отвечающих за ремонт дорог

21 Июль 2020 2020-07-21T17:25:35+03:00

Устранить недостатки должны были к октябрю 2019 году, но... Фото: Мария ПАШЕНКОВА

За устранение деффектов, которые исчезли только на бумаге, заплатили 7 миллионов рублей

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Мурманчане часто видят, что дорогу только отремонтировали, а она уже развалилась. Не закрадывается ли мысль, что подрядчики схалтурили?

В Мурманске такое подозрение зародилось у правоохранительных органов. Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

- По версии следствия, весной 2019 года между Мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» и коммерческой строительно-ремонтной организацией, заключен ряд договоров о выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в городе Мурманске. Общая сумма договоров составляла более 399 миллионов рублей, выделенных для этих целей из федерального бюджета Российской Федерации. В ходе производства ремонтных работ контролирующей организацией выявлен ряд недостатков в части несоответствия толщины асфальтобетонного покрытия заявленной в проектно-сметной документации, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Устранить недостатки должны были к октябрю 2019 году, но... На деле деффеты остались на месте, а вот сотрудники организации-исполнителя и должностные лица Управления дорожного хозяйства составили все документы, то работа над ошибками якобы произведена. И получили от министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области более 7 100 000 рублей.

В компаниях, которые проходят по уголовному делу, 21 июля прошли обыски.

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