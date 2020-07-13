ДТП в Карелии: Водитель из Мурманской области насмерть сбил полуторагодовалую девочку
Ужасное ДТП произошло утром 13 июля в Карелии: житель Мурманской области на своем авто сбил маленького ребенка. Девочка получила смертельные травмы и ее жизнь оборвалась, так и не успев толком начаться.
- Трагическая авария произошла около 9.30 в деревне Кулмукса Кондопожского района. 42-летний водитель автомобиля Volkswagen Caravelle, житель Мурманской области, находясь на частной территории, наехал на 1,5-годовалую девочку. В результате происшествия она получила травмы, от которых скончалась по дороге в больницу. Сотрудники госавтоинспекции Кондопожского района сейчас устанавливают обстоятельства ДТП, проводится проверка, дополнительная информация выясняется, - сообщили в ГИБДД Республики Карелии.
Напомним: появилось видео смертельного ДТП на Ленинградке в Мурманске с тремя погибшими. Машина на большой скорости улетела в кювет и перевернулась.
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